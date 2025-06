Caso Moschino. Intitolata la sala consiliare

Il padiglione in Fiera inizialmente indicato non bastava e così si è deciso di cambiare rotta e intitolare allo stilista la sala consiliare: accogliendo una richiesta proveniente dai capigruppo del Consiglio, infatti, l’Amministrazione comunale ha stabilito che la sala consiliare presso il Castello Visconteo sarà intitolata allo stilista abbiatense Franco Moschino (nella foto). "In un primo momento era stata annunciata l’intitolazione dell’Auditorium della Fiera – spiegano i portavoce dell’Amministrazione che fanno riferimento alla delibera di Giunta di pochi giorni fa – .Questa decisione è stata presa per dare maggiore risalto alla figura di Franco Moschino, che ha saputo portare il nome di Abbiategrasso nel mondo attraverso le sue creazioni, mantenendo sempre vive le sue radici e il suo profondo attaccamento a questo territorio".

In occasione della stessa seduta di Giunta era stato deliberato di intitolare l’area verde situata tra via Tommaso Grossi e via Vespucci a Gino Strada, il celebre chirurgo, attivista e fondatore di Emergency: una decisione presa per rendere omaggio a una figura simbolo dell’impegno umanitario, che ha dedicato la sua vita alla cura dei feriti di guerra e alla denuncia degli orrori dei conflitti. L’aula riservata al Giudice di Pace nell’immobile di via Cairoli, invece, è stata dedicata a Enzo Tortora, conduttore televisivo simbolo di una battaglia per la giustizia. Una panchina europea - ultima decisione presa nella stessa seduta - verrà infine posizionata lungo il Naviglio, di fronte a Palazzo Stampa, per promuovere un senso di unità e solidarietà tra i cittadini e rafforzare il legame di Abbiategrasso con i valori europei. P.G.