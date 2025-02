Legnano, spacciatore ventenne si scaglia contro i poliziotti e tenta di accoltellarli per sfuggire all’arresto

Legnano (Milano), 21 febbraio 2025 – Alla vista dei poliziotti non ha esitato a scagliarsi contro di loro e tentare di accoltellarli. A finire in manette un maghrebino di vent’anni, fermato per un controllo dalla Volante del commissariato di via Gilardelli, durante un servizio di pattugliamento del territorio per contrastare lo spaccio di droga nella Città del Carroccio. Il giovane, risultato irregolare sul territorio nazionale, armato di coltello non ha esitato sentendosi braccato di provare a sferrare dei fendenti contro gli agenti. Che alla fine sono riusciti comunque a bloccarlo senza rimanere per fortuna feriti. Portato negli uffici del commissariato prima del trasferimento nel carcere di Busto Arsizio su disposizione del magistrato, dagli archivi telematici sono emersi tutti i precedenti “presenti" sulle spalle del marocchino. A cui si aggiungeranno ora i reati di porto abusivo d’armi e resistenza a pubblico ufficiale.

La rete dello spaccio

Poco più di un mese fa, nella vicina Villa Cortese la polizia di Stato, aveva arrestato e condotto in carcere tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di tre cittadini: una coppia composta da una donna, cittadina italiana di 44 anni con precedenti in materia di stupefacenti, reati contro la persona e patrimonio, il compagno, un cittadino di nazionalità marocchina, 31enne e con precedenti penali in materia di stupefacenti, e il fratello di quest’ultimo, 26enne anche lui di nazionalità marocchina, con precedenti penali in materia di stupefacenti e reati contro la persona e normativa. I tre facevano parte di un’organizzazione dedita allo spaccio di droga, in particolare hascisc e cocaina e sono in corso ulteriori indagini per rintracciare un quarto complice, anch’esso cittadino marocchino, e destinatario del medesimo provvedimento, al momento ancora irreperibile.