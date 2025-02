Controllo del territorio. Sette pattuglie in più sul territorio Magentino

I sindaci dei tredici Comuni del Magentino hanno incontrato il prefetto, Claudio Sgaraglia, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il questore per affrontare il tema della sicurezza nel nostro territorio. "La nostra richiesta di un maggior pattugliamento ha avuto un riscontro positivo. Al nostro territorio sono stati assegnati 14 nuovi carabinieri, per un totale di 7 pattuglie" ha commentato la sindaco Laura Bonfadini al termine dell’incontro. I militari saranno redistribuiti nei comandi di Legnano, Magenta, Corbetta e Bareggio.

"L’incontro – ha aggiunto il primo cittadino – ha fornito l’occasione l’occasione per analizzare la situazione dei nostri Comuni in materia di sicurezza. I numeri ufficiali della Prefettura sottolineano che il Magentino è un’area in cui, in base alla densità di popolazione, il numero di reati è al di sotto della media provinciale. I dati, inoltre, mostrano un aumento significativo nell’individuazione dei responsabili di reati".

Tutti i sindaci presenti all’incontro hanno evidenziato l’impossibilità, a causa delle scarse risorse economiche, di istituire turni serali della Polizia locale. È stato poi ribadita la volontà, da parte di tutti i primi cittadini del Magentino, di rinnovare il Patto locale per la Sicurezza (per il quale le stesse amministrazioni sono ancora in attesa dei fondi di Regione Lombardia) ed è stata nuovamente avanzata la richiesta di maggiori risorse da destinare alla Polizia locale. Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha sottoposto al prefetto la questione degli accampamenti rom.

"Mi sono fatto portavoce dei nostri cittadini per richiedere un intervento deciso e risoluto in merito alla presenza dei campi a Corbetta. Le operazioni di messa in sicurezza dei campi nomadi non posso essere lasciate in carico ai singoli comuni, ed è per questo che con la fattiva collaborazione della Prefettura e delle Forze dell’Ordine interverremo per risolvere la situazione di Castellazzo, Soriano e viale Borletti" ha commentato lo stesso Ballarini.

G.Ch.