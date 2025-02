Legnano, un’altra notte di furti nella zona dello stadio: è allarme criminalità

Legnano (Milano), 20 febbraio 2025 - Via Palermo, nei pressi dello stadio Mari, è stata teatro dell’ennesima ondata di criminalità che sta gettando un’ombra sulla sicurezza di Legnano. Dopo la spaccata in libreria, tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, i ladri hanno colpito con una serie di furti, segno di un degrado sempre più palpabile. Nel mirino un noto locale della zona, alleggerito solo del fondo cassa – miseri 15 euro – e di un cellulare. Ma l’episodio più inquietante si è verificato alla storica merceria del quartiere, dove i malviventi hanno devastato il negozio, tentando persino di portare via le macchine da cucire.

Il peso degli oggetti e una saracinesca ribelle hanno mandato in fumo il piano, costringendo i ladri a ripiegare su un semplice avvitatore. L’ennesimo episodio che solleva interrogativi sul controllo del territorio e sulla tutela dei cittadini. La Polizia di Stato di Legnano sta analizzando i filmati della videosorveglianza per dare un volto ai responsabili, ma il problema resta: la sicurezza in città sembra sempre più fragile.