Viola i divieti, irregolare arrestato

La Polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, per aver ripetutamente violato il divieto di dimora nelle province di Milano e Varese. L’ordinanza restrittiva, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Legnano nel pomeriggio di sabato. Il 2 dicembre scorso a Castellanza l’uomo, nell’ambito di un servizio antispaccio, era stato trovato dai poliziotti in possesso di 19 dosi termosaldate di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento della droga. Da lì l’ordinanza restrittiva che ha ripetutamente violato finché è incappato in un controllo degli agenti che l’hanno individuato e fermato nella periferie di Legnano. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Busto Arsizio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.Ch.S.