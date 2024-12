Legnano, rapinato di portafogli e cellulare mentre cammina nella zona della stazione

Legnano (Milano), 4 dicembre 2024 – Stava camminando nella zona a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Legnano, in via Gaeta, ed è stato fermato e poi rapinato da due giovani che lo hanno fermato e minacciato: l’episodio è accaduto in questi giorni e ha avuto come sfortunato protagonista un cittadino di nazionalità peruviana, residente in via Rossini. L’uomo stava camminando a breve distanza dalla sua abitazione quando, in via Gaeta, intorno alle 22 è stato avvicinato da due giovani che hanno subito fatto capire le loro intenzioni: senza esibire armi, ma semplicemente minacciandolo, i due giovani si sono fatti consegnare il portafogli dell’uomo e il telefono cellulare. Dopo di che si sono allontanati a piedi. All’uomo non è restato altro da fare che denunciare quanto accaduto ai carabinieri di Legnano che si stanno occupando delle indagini.