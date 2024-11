Legnano, ricercato per rapina: catturato durante un controllo dei carabinieri

Legnano (Milano), 20 novembre 2024 - I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano hanno identificato e arrestato un pregiudicato ricercato. L’uomo, 51 anni, originario di Palermo, era destinatario di un ordine di carcerazione per esecuzione pena in seguito a una condanna per rapina.

L’arresto è avvenuto durante un posto di controllo, quando i militari hanno fermato una Lancia Y con tre persone a bordo. Tra di loro, il 51enne, il cui nome è immediatamente emerso nella banca dati come ricercato. Gli altri due passeggeri, anch’essi palermitani con precedenti penali specifici, non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili sulla loro presenza nel comune lombardo.

I carabinieri, applicando misure preventive, hanno avviato per i due uomini il procedimento per il foglio di via obbligatorio, allontanandoli dalla città. Dopo le formalità di rito, il 51enne è stato trasferito alla casa circondariale di Busto Arsizio, dove sconterà la pena. Un’operazione rapida e incisiva che dimostra, ancora una volta, l’efficacia del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.