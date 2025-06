Fuoco appiccato al portone dell’Agrario

Corsa dei vigili del fuoco la scorsa notte poco dopo le 3.30 per un principio d’incendio che ha interessato il portone dell’istituto agrario Stanga, in via Battaglio, una ventina metri dalla basilica di S. Maria. I pompieri di Crema hanno spento in pochi minuti l’incendio e hanno poi constatato che le fiamme erano state appiccate intenzionalmente. Qualcuno ha accumulato una quantità di carta alla base dell’ingresso dell’istituto, appiccando poi il fuoco con l’intento di mandare in fumo il portone in legno. Provvidenziale l’allarme lanciato da un residente in zona che ha fatto intervenire i vigili del fuoco. Il tempestivo intervento ha fatto sì che i danni – che verranno quantificati martedì alla ripresa delle lezioni – risultassero limitati. Il fuoco ha intaccato solo la base del portone. Del fatto sono state avvisate le forze dell’ordine che cercheranno di individuare i responsabili anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere che insistono nella zona e sulla base dei testimoni che potrebbero aver visto chi ha appiccato il fuoco.

P.G.R.