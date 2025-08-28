Due chilometri di cavi di rame rubati a Parabiago: sistemato l’istituto Maggiolini, rimane il liceo Cavalleri

Parabiago (MILANO) – Ripristinata la corrente all’Istituto Tecnico Maggiolini dopo il furto di quasi due chilometri di cavi in rame che nei giorni scorsi aveva causato un black out. I tecnici di Città Metropolitana di Milano sono intervenuti con urgenza, consentendo la regolare ripresa delle lezioni e lo svolgimento degli esami di recupero.

La dirigente Donatella Capobianco ha confermato che non ci saranno interruzioni del servizio scolastico e ha rassicurato famiglie e studenti sul regolare avvio del nuovo anno.

Risolti i problemi al Maggiolini e nell’ala vecchia dell’istituto Cavalleri, i lavori proseguono ora sulla parte nuova del Cavalleri, ancora senza elettricità. I tempi di completamento saranno comunicati nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ripristinare l’impianto prima dell’inizio delle lezioni di settembre.

Capobianco ha ringraziato Città Metropolitana e l’impresa incaricata, annunciando l’avvio di un tavolo tecnico con il Cavalleri per definire misure di prevenzione contro nuove incursioni. Si calcola che i ladri abbiamo asportato chilometri di rame procurando un danno da centinaia di migliaia di euro.