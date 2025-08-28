Cuggiono, furto di rame alla Terna: ladri in fuga con 40 metri di materiale

Cuggiono (Milano), 28 agosto 2025 – Un nuovo colpo all’“oro rosso” si è consumato in questi giorni a Cuggiono, dove ignoti hanno preso di mira un’area della società Terna Spa, gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sono introdotti nel sito eludendo i sistemi di sicurezza e, con mosse rapide e mirate, hanno asportato quattro cavi in rame lunghi dieci metri ciascuno, per un totale di circa quaranta metri di materiale.

Il rame, ormai ribattezzato “oro rosso” per l’elevato valore sul mercato nero, continua a rappresentare un bottino appetibile per bande organizzate e malviventi. Ogni furto, oltre al danno economico, comporta conseguenze importanti per la sicurezza degli impianti e per la continuità del servizio. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per risalire agli autori del furto. Gli inquirenti non escludono che si tratti di un’azione pianificata, messa a segno da persone già esperte di questo genere di colpi. Negli scorsi giorni problemi alle scuole superiori di Parabiago e a Castellanza al cimitero, sempre coi ladri che hanno asportato rame in quantità elevate.