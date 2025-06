Il salvataggio nel Villoresi. Passante sventa tragedia

PARABIAGO (Milano)Cade nel Villoresi sotto gli occhi della moglie: salvato da un passante. Una passeggiata tranquilla lungo il canale, in una mattina di inizio estate a Parabiago, si è trasformata in pochi istanti in un dramma sfiorato. Un sessantanovenne residente in zona ha perso improvvisamente l’equilibrio mentre camminava con la moglie sul bordo del Villoresi ed è precipitato nelle gelide acque del canale. La scena, avvenuta poco dopo le 9, si è consumata davanti agli occhi attoniti della donna, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

A salvare la vita al pensionato è stato un passante marocchino che, senza esitazione, si è tuffato in acqua per prestare soccorso. Un gesto eroico, istintivo e decisivo, che ha evitato il peggio.Lo straniero, seppur in difficoltà per la temperatura freddissima dell’acqua e a causa delle correnti, è riuscito a raggiungere il sessantanovenne e a mantenerlo a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano con il supporto del Gruppo specializzato Speleo Alpino Fluviale (Saf) e i sanitari del 118. Le condizioni del sessantanovenne, inizialmente critiche, sono state stabilizzate sul posto grazie a rapide e coordinate operazioni di primo soccorso.

Una volta tratto in salvo, il sessantanovenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Magenta, dove è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti e le terapie del caso. Le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero al momento tanto compromesse da far temere per la sua vita. Presenti sul Villoresi anche i carabinieri della Stazione di Parabiago, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il gesto del passante marocchino, definito da molti testimoni come "esempio di coraggio e altruismo", ha ricevuto unanimi elogi da parte dei presenti e delle forze dell’ordine. In un’estate già segnata da diverse tragedie nei corsi d’acqua lombardi, questo episodio si è concluso con un lieto fine che ha evitato l’ennesima vittima. Grazie a un eroe per caso, un uomo che non ha voltato lo sguardo e che con il proprio intervento ha ridato vita al pensionato soccorso e speranza a tutti coloro che hanno assistito al salvataggio.

Christian Sormani