Uccise con 25 coltellate il marito in preda a un delirio ossessivo: assolta Caryl Menghetti

“Questa storia ha prodotto un dramma famigliare dove ci sono due vittime: Diego Rota , ucciso a coltellate nella casa di Martinengo dalla moglie Caryl, e la loro figlia Emily (che dormiva nella stanza accanto) che non ha più il papà”. La piccola, ora affidata alla zia paterna, non vede la mamma da quella maledetta notte fra il 24 e il 25 gennaio del 2024. Il pm Laura Cocucci nella sua arringa finale ha ripercorso quella notte, quando l'imputata Caryl Menghetti, 46 anni, colpì con 25 fendenti il ​​marito Diego Rota , 55 anni. Poi rimise nel cassetto della cucina il coltello sporco di sangue, privo di manico, ritrovato dai carabinieri sotto il letto di casa.

Caryl Menghetti e Diego Rota: la donna è stata assolta dall'accusa dell'omicidio del marito perché incapace di intendere e volere

La sentenza

Al momento del fatto l'imputata – presente in aula - come accertato dai periti e dai consulenti di parte, era totalmente incapace di intendere e volere . E per questo è stata assolta , in quanto non punibile. Valutata la pericolosità sociale, la Corte d'assise di Bergamo (presidente Ingrascì, a latere la collega Kildani) ha disposto la misura di sicurezza della permanenza, per un minimo di nove anni, nella Rems di Castiglione delle Stiviere , dove già la 46enne si trova, perché la patologia potrebbe riesplodere. Il pm nella sua conclusione oltre all'assoluzione per l'imputata, aveva chiesto la permanenza nella Rems per 10 anni. Il difensore, avvocato Buongiorno, un periodo inferiore con la possibilità del trasferimento in una comunità psichiatrica, che consente maggiore libertà. Parti civili con gli avvocati Prestipino, Aiello, e Calcagno che si sono associati alla richiesta del pm.

Caryl Menghetti ha ucciso il marito Diego Rota: assolta per incapacità di intendere e volere

I tormenti di Caryl

Il malessere che ossessionava Caryl Menghetti era solo nella sua testa, un disturbo psicotico delirante. Aveva paura che qualcuno, compreso il marito, potesse fare del male alla loro bambina di cinque anni. Voleva proteggere tutti i bambini del mondo. L'ossessione dei pedofili. Nel 2020 aveva avuto un attacco simile e venne curata. Non emergono ricadute, fino alla mattina del 24 gennaio quando i deliri hanno ripreso ad affollare la sua mente.

La casa di Martinengo teatro dell'omicidio la notte del 24 gennaio 2024

La notte dell'omicidio