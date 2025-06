Don Verga saluta. Ora si aspetta il nuovo parroco

Dopo oltre un decennio di servizio pastorale, don Roberto Verga si prepara a concludere il suo incarico come parroco di Cerro Maggiore e Cantalupo. Una presenza significativa, che ha accompagnato con dedizione e vicinanza spirituale le due comunità fin dal 2013 a Cerro e dal 2014 a Cantalupo.

A salutare e ringraziare il sacerdote è anche il sindaco di Cerro Maggiore, Nuccia Berra, che ha voluto esprimere il sentimento di riconoscenza condiviso da molti cittadini: "Con profonda gratitudine, la nostra comunità si prepara a salutare don Roberto Verga. In questi anni è stato molto più di una guida spirituale: è stato un punto di riferimento costante, vicino ai suoi fedeli anche nei momenti più complessi, come durante la pandemia. Il 21 e 22 giugno ci ritroveremo per dirgli 'grazie' con il cuore, per tutto ciò che ha fatto e rappresentato per noi".

A raccogliere il testimone sarà don Erasmo Rebecchi, attualmente impegnato nella Comunità Pastorale di Santa Maria del Monte Barro a Galbiate, in provincia di Lecco. Il suo arrivo è previsto per il mese di settembre. "Già da ora – ha aggiunto il sindaco Berra – accogliamo con affetto don Erasmo, che sarà il nuovo parroco di Cerro Maggiore e Cantalupo. A lui il nostro benvenuto e l’augurio di un cammino ricco di frutti". Si apre così una nuova fase per la vita religiosa della comunità, nel segno della continuità e della fiducia.

Ch.So.