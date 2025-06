Don Luigi: "Le ferite siano occasione di riscatto"

La comunità cattolica pronta a dare una mano per un vero riscatto sociale della città. Una ferita aperta come occasione di cambiamento. "Ancora una volta un colpo di efferata violenza macchia il volto della nostra amata comunità, chiamata ancora una volta a trasformare questa ferita in occasione di riscatto sociale e rinnovato impegno contro ogni forma di criminalità", spiega Don Luigi Scarlino (nella foto) a nome della comunità pastorale discepoli di Emmaus - Insieme ai sacerdoti e ai religiosi della città e al Consiglio Pastorale. Facciamo appello alla società civile: ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, si senta responsabile nel contrasto a ogni forma di criminalità per ristabilire la giustizia e la buona fama dell’intera popolazione. Tutti adoperiamoci per costruire una società dove le famiglie possano trovare sicurezza e i giovani crescere nel ripudio della violenza e dell’atteggiamento che ricorre all’uso delle armi. Don Luigi è sacerdote della Chiesa di Sant’Angelo, una chiesa che è nel cuore della città e quindi del quartiere popolare. "La Chiesa resiste alle "forze disgregative" nei nostri territori ed è a servizio del bene comune, nella certezza che nel cantiere di un mondo migliore si lavora insieme. Invitiamo ciascuno credente e non credente alla cura degli spazi cittadini, a dire di no a ogni forma di violenza, a contrastare lo spaccio e il consumo della droga in ogni forma, invitiamo ciascun cittadino a contrastare ogni forma di illegalità e a costruire una città più sicura e più legale. Come comunità preghiamo perché ciascuno sia operatore di pace e costruttore di una comunità sana senza degrado e illegalità".

Mas.Sag.