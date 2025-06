Inizia l’era di Ilaria Pagani: "Porte aperte a tutti"

Una porta spalancata, simbolo di un nuovo inizio per la città. Così è iniziato il mandato di Ilaria Pagani la nuova sindaca di Saronno. Con 8.418 voti, pari al 52,61%, ha vinto il ballottaggio superando Rienzo Azzi, candidato del centrodestra unito, che si è fermato a 7.583 preferenze (47,39%). L’affluenza si è attestata al 53%, in crescita rispetto al primo turno, quando aveva votato il 50,4% degli aventi diritto. Sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, Pagani è la prima donna a guidare il Comune di Saronno: un risultato storico che arriva al termine di una campagna elettorale intensa e di un secondo turno in cui il centrosinistra ha ritrovato compattezza e slancio.

La mattina successiva alla vittoria è stata carica di emozione e concretezza. Il primo gesto ufficiale di Pagani è stato il passaggio di consegne con il vice commissario Federica Crupi e la proclamazione. Poi il giro in Municipio e quindi l’arrivo in ufficio con la porta sempre aperta come promesso. Che emozione è essere la prima sindaca donna nella storia di Saronno? "Un’emozione grandissima. È stato un percorso difficile, in salita, ma ci abbiamo creduto sin dall’inizio" Nel primo discorso, quando i numeri hanno confermato l’impresa hai subito parlato di una vittoria corale... "E’ così la vedo ed è così che è stato. Abbiamo lavorato tutti insieme, ogni giorno. È stata una vittoria di squadra, che ha ridato forza anche al Partito Democratico, tornato protagonista in maggioranza dopo anni.

Il centrosinistra ha ritrovato unità al secondo turno. È stata la chiave? "Sì, era il nostro obiettivo e ci siamo riusciti. Abbiamo dimostrato di saper camminare insieme: direi che siamo partiti con il piede giusto".

Ha promesso un municipio a porte aperte. Inizia davvero così? "Assolutamente. Qualcuno mi ha già scritto e sa che ho il telefono acceso: le porte del Comune saranno davvero aperte, anche nei contatti quotidiani".

Quali saranno le priorità dei primi 100 giorni? "La sicurezza, che non riguarda solo l’intervento della polizia locale ma anche la prevenzione. Poi il Pgt, il progetto sull’area ex Isotta Fraschini e il coinvolgimento delle realtà del territorio. La partecipazione deve diventare concreta".

Ha ricevuto molte telefonate, anche da Azzi? "Sì, ci siamo sentiti e ci risentiremo nei prossimi giorni. Mi ha chiamato anche Augusto Airoldi. È il momento di costruire anche con chi non ha vinto".