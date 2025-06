I Luoghi del Cuore del Fai: la classifica dei più votati in Lombardia

Con 31.490 voti il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago in provincia di Lecco è il luogo del cuore più votato della Lombardia. Seguono al secondo posto con 22676 voti la Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita di Monza e al terzo posto con 18534 la Chiesa di San Giorgio in Lemine di Almenno San Salvatore (Bg).

Sono questi i risultati del 12esimo censimento de I Luoghi del Cuore promosso da Fai -Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati. Il censimento si è chiuso con 2.316.984 voti raccolti a livello nazionale e si conferma, ancora una volta, il più importante ed efficace strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla tutela del patrimonio del Paese. Oltre all'adesione dei singoli cittadini che hanno votato si è aggiunto il contributo delle comunità: 196 registrate in tutta Italia, sotto forma di associazioni e comitati spontanei, ma anche Comuni e Parrocchie che hanno scelto il censimento del Fai per esprimere l’attaccamento ai luoghi, insieme all’urgenza di proteggerli e valorizzarli, riconoscendone in tal modo il valore identitario.

In questa edizione sono ben 221 i luoghi – mai così tanti – ad aver superato la soglia minima di 2.500 voti che garantisce la possibilità di partecipare al Bando, aperto da oggi all’11 settembre, per sostenere progetti di restauro e valorizzazione culturale. Mai così tanti, inoltre, i luoghi che hanno superato i 10.000 voti, che si trovano in ben 13 diverse regioni: numeri da record, mai raggiunti in precedenza.

Il Traghetto di Leonardo da Vinci

Simbolo di Imbersago, il "Traghetto di Leonardo da Vinci" ha storicamente prestato servizio come importante collegamento tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia fino alla fine del XVIII secolo. Sulla base di un disegno datato 1513 e incluso nel Codice Windsor, si ipotizza che Leonardo abbia progettato o perfezionato l’infrastruttura durante il suo soggiorno nella vicina Vaprio d'Adda, tra il 1506 e il 1507. Il sistema funziona grazie a un cavo teso tra le due sponde, sfruttando la corrente del fiume per il movimento, senza quindi la necessità di un motore. Questo traghetto ha rappresentato per secoli un mezzo vitale per il trasporto di merci e persone e continua a operare oggi in prevalenza per la fruizione turistica e per le scolaresche, offrendo attraversamenti in un contesto naturale di straordinaria bellezza. E' stata l’amministrazione comunale, in collaborazione con i volontari Fai Alta Brianza, ha scelto di candidare il traghetto al censimento “I Luoghi del Cuore”, sia perché quello di Imbersago pare essere l’unico esemplare funzionante al mondo, sia per la necessità di trovare volontari che possano mantenerlo in funzione: lo stesso Sindaco, per non vederlo inattivo, ha preso l’apposito brevetto.

Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita

Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita, Monza_fonte portale I Luoghi del Cuore

Situata nell’omonima piazza a Monza ed edificata sul sito dell’antico monastero di Santa Margherita fondato nel XIII secolo dagli Umiliati, la chiesa di San Maurizio è stata riedificata nel 1469, quando fu dedicata alle sante Margherita e Caterina. Il monastero divenne famoso per la vicenda di Marianna de Leyva, che ispirò il personaggio della monaca di Monza nei “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. La facciata della chiesa si distingue per lo stile barocchetto lombardo, con una statua di Santa Margherita e un ricco portale in marmo. L’interno ospita affreschi di Carlo Innocenzo Carloni e tele di artisti locali, mentre un organo del XVIII secolo completa l’apparato decorativo. Negli ultimi anni, la chiesa è stata sottoposta ad alcuni interventi di restauro, ma sono ancora necessari lavori per risolvere problemi di infiltrazioni d’acqua e preservare il patrimonio artistico. Il comitato “San Maurizio: La Chiesa della Monaca” ha partecipato al dodicesimo censimento dei Luoghi del Cuore per accendere i riflettori sulla necessità di intervenire nella sua tutela e di includerla sempre più negli itinerari turistici della città. La raccolta voti è stata supportata dai volontari del Fai di Monza.

Chiesa di San Giorgio in Lemine

Chiesa di San Giorgio in Lemine, Almenno San Salvatore (BG) © Marco Mazzoleni

La Chiesa di San Giorgio in Lemine si trova oggi immersa nella tranquillità della campagna, ma un tempo era circondata da un vivace borgo medievale, distrutto nel 1443 dalla Repubblica di Venezia. Si narra che sia stata costruita sotto la supervisione dell'Episcopato di Bergamo. San Giorgio è famosa soprattutto per il suo ciclo di affreschi trecenteschi, che rappresentano il più completo esempio di arte pittorica medievale nella Bergamasca. I dipinti, realizzati da artisti anonimi di scuola romana, assisiate e lombarda, adornano le navate laterali e centrale, dove si trova il celebre ciclo della Vita di Cristo. Per preservare questo patrimonio, il comitato “Chiesa di San Giorgio” ha partecipato al censimento “I Luoghi del Cuore” con l’intento di realizzare interventi di restauro: la chiesa necessita d lavori per migliorare l'accessibilità, come la costruzione di rampe e la sistemazione dell'ingresso in pietra, oltre al restauro degli affreschi romanici nell’abside. In futuro, si punta a rendere la basilica un centro culturale vivace.

La classifica della Lombardia

Santissima, Gussago (BS), fonte portale I Luoghi del Cuore

Questa la classifica degli altri luoghi del cuore lombardi: quarto posto per la Chiesa e il Convento di Maria Incoronata di Martinengo (Bs) con 16132 voti importante testimonianza della tradizione architettonica francescana e costruita attorno al 1475; quindo posto per la Santissima, Gussago (Bs) con 11821 voti un complesso domenicano sul colle Barbisone, che sovrasta il borgo di Gussago; sesto posto Villa Serponti detta Villa Eremo di Lecco con 10966 voti è una storica dimora legata alla famiglia Serponti, tra le più influenti del Lago di Como. Seguono la Chiesa di Sant’Egidio - Il Giona ritrovato, Lecco con 9613 voti, adagiata nella frazione di Bonacina; il complesso storico di San Michele, Torre de’ Busi (Bg) con 9496 voti che sorge su un crinale immerso nei boschi, raggiungibile a piedi attraverso una mulattiera con le stazioni della Via Crucis. La Pieve di Santa Maria Vecchia (Chiesa dei Morti), Gussago (Bs) con 9302 voti, la Chiesa vanta origini altomedievali legate a un antico nucleo longobardo; la Cascina dei Poveri di Busto Arsizio (Va) con 9275 voti, che sorge lungo l’antica Strada di Milano, diventata nel XIX secolo la via napoleonica del Sempione; Motonave La Capitanio 1926, Lovere (Bg) con 8965 voti, un tempo piroscafo a vapore, è stata costruita nel 1926 a Genova Voltri per la Società di Navigazione a Vapore del Lago d’Iseo e oggi vanta il titolo di battello più antico del Lago d'Iseo ancora oggi navigante; Asilo Sant’Elia di Como con 7531 voti, la struttura si distingue per l’uso pionieristico della trasparenza, l’integrazione di elementi portanti e l’impiego di pareti mobili. Il Maglio della Panigada di Lecco con 7092 voti che rappresenta una rara testimonianza di archeologia industriale ancora intatta. Nato come folla da panni nel Cinquecento, fu trasformato nel Seicento in maglio da rame e poi in fucina per la produzione di armi, palle da cannone e oggetti in metallo, destinati persino alla Corona di Spagna.

Parco Trotter, Milano, miniItalia © FAI

Per la provincia di Milano il più votato è stato Parco Trotter Casa del Sole e Minitalia di Milano con 7003 voti. Situato nel quartiere Turro, il parco deve il suo nome all'ippodromo del trotto che un tempo sorgeva in quest'area e ancora oggi, il viale principale del parco ripercorre l’antico tracciato di gara. Per la provincia di Como invece il luogo del cuore più votato è la Stazione Funicolare, Lazio d’Intelvi con 6562 voti. Fondata nel 1902 da un comitato di cittadini, la funicolare fu progettata anche per facilitare l’afflusso turistico nella regione, fu inaugurata nel 1907.

Sondrio, Mantova e Pavia

Questi i luoghi del cuore delle altre province lombarde che sono entrati in classifica: Santuario della Madonna di Loreto, Chiavenna (So) con 5545 voti è uno dei primi in Lombardia dedicati alla Madonna di Loreto. La Chiesa di San Tommaso, Acquanegra sul Chiese (Mn) con 3672 voti, antico centro spirituale e culturale del territorio è quanto resta di un'importante abbazia benedettina medievale. E infine i Liceo Classico Severino Grattoni – IIS Galilei, Voghera (Pv) con 2979 voti. Fondato nel 1861, il Regio Ginnasio è divenuto sin dagli inizi un punto di riferimento per la cultura cittadina. Di grande pregio sono gli strumenti scientifici d’epoca conservati nelle aule di chimica e fisica. L’architettura del plesso scolastico, in stile neoclassico, evoca il gymnasion delle antiche città greche, luoghi dove i giovani potevano occuparsi di letteratura, filosofia e sport.