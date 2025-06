Pietre di fiume come opere d’arte. In mostra le sculture di Eliseo Stefan

Il Cineforum Marco Pensotti Bruni, in collaborazione con l’Unione ciechi, propone la mostra Pietre sonore, sculture del maestro Eliseo Stefan. L’esposizione, visitabile fino a domenica e inserita nel programma di Cinestesia 2025 (la rassegna che conclude la stagione sociale 2024/2025), presenta opere di un artista che crea sculture in pietra fruibili anche da ipovedenti: l’interazione con i lavori, attraverso il tatto, genera suoni. In mostra troveremo una ventina di pietre di fiume, levigate dall’acqua e trasformate poi in laboratorio dall’artista. Le sculture sono collocate nel giardino del Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli 10. Eliseo Stefan, nato a Rovasenda nel 1956, vive e lavora a Gattinara. Nel 1994 frequenta la scuola di arti figurative Giroldi di Varallo Sesia, dove concretizza la propensione per la scultura; inizialmente i materiali utilizzati sono legno e terracotta. S.V.