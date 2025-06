Promesse della musica. Scatta il concorso dedicato ai giovani artisti

Legnano si prepara ad accogliere la prima edizione dello Young Talents Music Competition, concorso musicale dedicato ai giovani artisti tra i 15 e i 26 anni, in programma il 22 giugno al Teatro Tirinnanzi. L’iniziativa, promossa dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini con Famiglia Legnanese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, rappresenta un’importante vetrina per le nuove promesse della musica italiana. A presiedere la giuria della finale sarà un nome d’eccezione: Domenico Mimm Paganelli, storico direttore artistico della Emi e produttore di artisti come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Rino Gaetano e Tiziano Ferro.

Il concorso si articola in due fasi: una prima selezione tecnica e una serata live con performance dal vivo davanti a una giuria di esperti e al pubblico, che potrà votare il proprio artista preferito. I 10 finalisti verranno annunciati il 22 giugno in mattinata. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno e possono essere effettuate online sul sito delle Scuole di Musica Paganini. Sono ammessi al massimo 30 partecipanti, selezionati in base all’ordine di arrivo. È prevista una quota d’iscrizione di 20 euro per solisti e 40 euro per band.

Ch.So.