Prezzi delle case a Milano e nei Comuni dell'hinterland: le zone più economiche

Casa quanto mi costi?! Lo scorso 5 giugno 2025 la Bce ha ulteriormente ridotto i tassi di interesse, con il costo del denaro sceso di altri 25 punti base (un dato che potrebbe innescare un interesse crescente verso l’acquisto di un'abitazione, ndr), ma i prezzi continuano ad aumentare nei principali mercati residenziali, dove chi vuole acquistare tende a concentrare la ricerca di un immobile lontano dal centro. Ecco quali sono, secondo un'analisi di Idealista.it, le zone di Milano più economiche per comprare casa, sia in città che in provincia.