L’auto che non deve chiedere mai

Le auto di lusso vanno a razzo, gli “scatolini” vanno dappertutto. Parafrasiamo la nota citazione “Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive ragazze vanno dappertutto” per parlare dei 45 anni della Panda, storica e vendutissima citycar uscita dalla penna di Giorgetto Giugiaro. Nella speranza che nessun pandista si offenda per il termine “scatolino”. L’intenzione è, infatti, celebrare affidabilità e solidità della vettura omaggiata con un lungo week-end di iniziative a Pandino – dove sennò? – nel Cremonese. Del resto le cronache sono piene di viaggi per il mondo proprio a bordo di una Panda. Per esempio l’avventura di tre amici che hanno raggiunto la Mongolia partendo da Saronno con la loro utilitaria Fiat. Chi scrive può – più modestamente – citare la zingarata da Reggio Calabria a Copenaghen del suocero e due suoi amici negli anni ‘70. E numerosi sono i video virali di modelli 4x4 che affrontano salite nello sterrato o itinerari nel fango. Tanti auguri, quindi, Panda. E almeno altri 45 di questi anni. Del resto, chi ti ferma a te?