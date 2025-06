Vedano Olona, tenta di scavalcare il cancello di casa e s’infilza una gamba: 50enne rischia di morire dissanguato

Vedano Olona (Varese), 4 giugno 2025 – La chiave del cancello dimenticata, la decisione di scavalcare la recinzione per accedere all’interno della proprietà. Un’operazione che molti hanno pensato, o anche fatto, tutte quelle volte in cui ci si accorge di non avere con sé la chiave e in casa, in quel momento, non c’è nessuno a cui suonare. Operazione che per un cinquantenne di Vedano Olona, in provincia di Varese, ha rischiato di finire in tragedia questo pomeriggio, e si è comunque conclusa al pronto soccorso, quando intorno alle 18 ha scavalcato il cancello della sua villetta in via Alessandro Volta.

I soccorsi

Il proprietario, un cinquantenne, era appena rientrato a casa. Quando si è accorto di non avere con sé la chiave del cancello. Da quel che si è appreso, per raggiungere la sommità della cancellata e cercare di scavalcarla si è così affidato a un supporto, che però all’improvviso ha ceduto facendolo sbilanciare. La conseguenza è stata che una gamba dell’uomo è rimasta infilzata in uno degli spuntoni del cancello provocandogli una profonda ferita.

Ha corso seriamente il rischio di finire dissanguato. Ha tuttavia avuto la prontezza di riflessi di legarsi la gamba con la cintura dei pantaloni che era riuscito nonostante la paura a sfilarsi, e di chiamare autonomamente i soccorsi. L’ambulanza arrivata sul posto l’ha portato in ospedale in codice rosso.