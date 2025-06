Confindustria Alto Milanese. In campo da ottant’anni: sempre al fianco delle imprese

Tempo di assemblee e premiazioni per Confindustria Alto Milanese, che si appresta a tagliare il traguardo dei suoi primi 80 anni. In occasione dell’annuale assemblea celebrata al liceo Galilei sono state premiate le imprese che da mezzo secolo sono affiliate a Confindustria mentre la stessa associazione degli imprenditori ha ricevuto il premio Fabio Vignati al merito professionale.

Con questo premio Apil (l’associazione dei periti industriali e laureati di Legnano) ha inteso celebrare non solo il ruolo fondamentale che Confindustria Alto Milanese ha svolto nello sviluppo delle imprese associate, ma anche riconoscere idealmente il merito collettivo di tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno contribuito a rendere il Legnanese noto come la Manchester italiana. "Un riconoscimento al passato, ma anche un incoraggiamento al futuro dell’industria locale e dell’intera comunità legnanese", è stato più volte ribadito.

Nel 1945 le imprese che fondarono l’allora Ali sono state la fonderia getti speciali di Colombo Giuseppe di Carlo & Figli Spa e la Scarpa & Colombo srl. In quell’anno si associarono anche la Anselmi srl apparecchi di sollevamento, la Franscold spa, la Fratelli Rotondi srl e la Lazzati spa.

Oggi le aziende associate sono 425 (il 42% del settore meccanico) con un totale di 15.483 dipendenti (36,4 numero di addetti medio per azienda). Il prossimo appuntamento di Confindustria sarà giovedì 3 luglio quando, dalle 18, al teatro Tirinnanzi verrà celebrata l’assemblea generale. Tema di quest’anno “Oltre il caos, per il futuro”. Interverrano Dario Fabbri, analista geopolitico, Vittorio Colao, già ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, e Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Lombardia. A far gli onori di casa sarà il presidente Maurizio Carminati.

G.Ch.