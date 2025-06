Mucche nel Villoresi. L’ombra del dolo

Cinque mucche e un cavallo morti nel Villoresi. È questo il bilancio reso noto dal proprietario dell’azienda agricola a cui appartenevano gli animali caduti nel canale. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, supportati dagli specialisti del soccorso fluviale (Saf) e con l’ausilio di due autogrù, ha permesso di mettere in salvo gran parte della mandria in balia della corrente. "Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco e a tutti coloro che si sono impegnati nelle operazioni di salvataggio", ha dichiarato il titolare dell’azienda. Il proprietario, che ha subito gravi perdite economiche e deve far fronte ai costi per l’assistenza veterinaria degli animali superstiti, ha sporto denuncia contro ignoti. Secondo quanto denunciato, la mandria si trovava in un bosco recintato e sicuro, ma qualcuno avrebbe rimosso i paletti e il filo di protezione, consentendo così agli animali di fuggire e finire nel canale.

Ch.So.