I sapori di una volta in piazza, torna il Mercato contadino

Va in scena oggi nella piazza Chiesa Colorina la nuova edizione del Mercato Contadino di Nerviano, nato dalla collaborazione tra Slow Food Legnano e il Comune di Nerviano sull’esempio dei Mercati Contadini di Cantalupo, San Vittore Olona, Villa Cortese, Legnano e Busto Arsizio.

L’iniziativa consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio previsto per ogni quarta domenica del mese, dalle 9 alle 13, nella già citata piazza nervianese. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente. Nel mercato si troveranno generi come salumi, pane e dolci, miele, formaggi, vino, olio, birra, riso ed altri prodotti alimentari come farine, verdure e frutta di stagione.

"Il Mercato Contadino è una grande opportunità di incontro con produttori che hanno deciso di non essere coinvolti nella grande distribuzione – spiegano gli organizzatori - e di poter colloquiare con l’utente finale per condividere proposte alternative di distribuzione degli alimenti tramite i mercati contadini mensili. I mercati a chilometro zero diffondono e favoriscono lo scambio tra consumatori e produttori informazioni utili in tema di educazione alimentare e corretti stili di vita. Il Mercato Contadino vuole valorizzare i prodotti locali e salvaguardare la storia e la cultura alimentare di una comunità, nonché il paesaggio e il territorio per stimolare la biodiversità e la stagionalità".

I produttori presenti partecipano anche ai mercati di Villa Cortese (primo sabato del mese in Piazza Della Quercia), di Cantalupo (prima domenica del mese in Piazza Don Carlo Bianchi), di Legnano (seconda domenica del mese in Piazza Mercato), di San Vittore Olona (terzo sabato del mese in Piazza Italia) e di Busto Arsizio (terza domenica del mese nel Parco Comerio).

P.G.