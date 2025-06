Grande festa dell’oratorio. Maratona tra i fornelli

Ultime battute per la grande festa che da quasi dieci giorni impazza all’Oratorio di Busto Garolfo. Lo spettacolo pirotecnico concluderà martedì prossimo l’edizione numero diciotto che si è aperta il 23 maggio scorso. Quasi duecento volontari per quello che è ormai da anni il momento più partecipato di tutto l’anno. Migliaia di pasti serviti ogni giorno, decine di camerieri e cuochi si alternano ai fornelli e sotto la grande tensostruttura posizionata nel cortile interno di via Mazzini per sfornare un numero impressionante di pietanze.

Un viavai incessante di persone della dalle sette della sera fino a notte per assaggiare le specialità che la cucina prepara ogni giorno. Il comitato organizzatore che lavora un anno per questo grande evento parrocchiale, ha elaborato menù tematici per ogni giorno della festa facendo fare agli ospiti un viaggio virtuale tra i sapori nazionali ed internazionali. Il tutto accompagnato dalle band musicali che si sono alternate ogni sera sul palco allestito nel cortile interno. Propiziato dal bel tempo anche quest’anno l’affluenza è stata da grandi numeri registrando il tutto esaurito quasi tutte le sere. A Busto Garolfo la festa dell’Oratorio rappresenta ancora uno dei rari momenti per il territorio, tramontate da anni le affollate feste al parco comunale, oggi la buona cucina e la buona musica parlano il linguaggio di via Mazzini. Numerosa infatti è la partecipazione dei giovani che ogni sera garantiscono il servizio ai tavoli, cucinano, friggono o distribuiscono birre e bibite. "Festa Te che Festo Io" questo il nome dato alla kermesse culinaria già dal suo primo esordio, permette anche di impostare con più serenità il percorso oratoriano del prossimo autunno grazie al ricavato di questi giorni.

Domani per la festa della Repubblica menù all’insegna della tradizione meneghina. Anche la webradio locale Radio Open Space non è voluta mancare a questo appuntamento. La macchina organizzativa avrà solo pochi giorni per riprendersi perché a partire da lunedì 9 giugno aprirà i battenti l’Oratorio estivo con centinaia di iscritti.