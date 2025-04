“Era felice con i giovani. Il cinque battuto su ogni mano valeva più di mille discorsi”. Don Patella ricorda l’incontro tra Papa Francesco e i chierichetti

Busto Garolfo (Milano) – «Non disse molte parole ma quel cinque battuto su ogni mano dei chierichetti valeva più di mille discorsi. Francesco per un attimo è stato il vecchio amico di sempre che nessuno di noi dimenticherà mai». Non trattiene le lacrime don Giovanni Patella dallo scorso anno parroco dell’Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella, nel raccontare l’incontro con Papa Francesco la mattina del 10 maggio 2023 quando con i chierichetti e le loro famiglie, venne ricevuto in piazza San Pietro in occasione dell’udienza generale del mercoledì.

Una settantina di persone tra ragazzi e genitori sono saliti i gradini che portano alla copertura centrale per un saluto speciale al Papa che ha voluto incontrare personalmente ogni chierichetto. «Dai suoi occhi – prosegue don Giovanni - si intuiva la gioia di trovarsi circondato da tutti quei ragazzi vestiti di bianco come durante la Messa. Un momento veramente toccante che è rimasto nel mio cuore e in quello dell’allora parroco don Ambrogio Colombo che ci aveva accompagnato».

Papa Francesco è sempre stato così, poche parole, tanti sguardi tanta e intesa in quegli attimi che segnano per sempre la vita di chi ha avuto la fortuna d’incontrarlo personalmente. Stesso sentimento anche per Manuel che ha accompagnato insieme al don i chierichetti «Questo incontro unico e indimenticabile, mi ha ricordato quanto sia importante sorridere e chiacchierare amichevolmente e quanto tutto questo possa essere un dono per tutti. Una persona semplice che senza troppa esitazione ha firmato la maglietta dell’Oratorio che oggi conserviamo come un ricordo prezioso di quella giornata con tanta gratitudine nel cuore».

Per don Giovanni l’incontro con Papa Francesco conosce anche un precedente che risale al 2014 in occasione del cinquantesimo di matrimonio dei genitori: «Una grande emozione ed uno sguardo la cui intensità è rimasta immutata negli anni». Papa Francesco in pochi istanti rubati al protocollo ufficiale è riuscito ad entrare nel cuore di chi ha incrociato il suo sguardo per rimanervi forse per sempre.