Quindicimila pasti per i fragili: "Siamo molto più di una banca"

Solidarietà, musica e comunità al tradizionale concerto di Natale. Con l’arrivo delle festività, il concerto nella chiesa parrocchiale di San Vittore Martire si è trasformato in una serata di musica e solidarietà, impreziosita dalla consegna delle benemerenze della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Diego Trogher, vice presidente della banca, ha consegnato i contributi a diverse realtà locali, tra cui Asd Buguggiatese Calcio, la parrocchia di Buguggiate/Azzate, la banda musicale Giuseppe Verdi di Capolago, Pro Loco di Azzate, cooperativa sociale Abad, associazione La Focale e Valbossa in Rosa.

"Da sempre il nostro progetto di banca è orientato al sostegno del territorio e di chi opera per aiutare chi è in difficoltà", ha dichiarato Trogher, sottolineando l’importanza di sostenere iniziative come quelle della Casa della Carità e dell’associazione Pane di Sant’Antonio di Varese. Questi centri, ha spiegato, vanno oltre l’essere semplici mense per i poveri, offrendo conforto, cure mediche e vestiario.

Grazie al sostegno della Bcc, sono stati garantiti i costi di 15.000 pasti. "La serata è stata un’occasione per celebrare il valore della comunità, facendoci sentire parte di una grande famiglia", ha aggiunto, descrivendo l’atmosfera calda e familiare che ha pervaso l’evento. Protagonista musicale della serata è stata la banda Giuseppe Verdi di Capolago, che da 99 anni rappresenta un’istituzione per il territorio. Con una performance ricca di virtuosismo e tradizione, ha incantato il pubblico, tra cui erano presenti le autorità locali, i sindaci di Buguggiate e Azzate e numerosi cittadini accorsi per l’evento. Un momento particolarmente toccante è stato l’omaggio a Mario Pozzi, figura storica e ispiratrice della nascita della Bcc di Buguggiate e successivamente della fusione con Busto Garolfo nel 1999. Pozzi è stato ricordato per il suo impegno in progetti di solidarietà, come la costruzione di un ospedale in Burundi tramite l’associazione Vispe.

La serata si è chiusa con una canzone a lui dedicata, un gesto che ha reso l’evento ancora più emozionante. Il concerto di Buguggiate non è stato solo un momento musicale, ma una celebrazione dei valori di solidarietà, vicinanza e identità locale. "La nostra non è solo una banca, ma una vera Bcc family", ha concluso Trogher, riecheggiando il senso di appartenenza e unione che ha caratterizzato una delle serate più sentite dell’anno.

Christian Sormani