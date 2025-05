L’organo restaurato ritorna a suonare

Domani alle 21 nella chiesa parrocchiale di Busto Garolfo l’organista della Cattedrale di Bergamo Roberto Mucci eseguirà il concerto inaugurale del nuovo organo parrocchiale recentemente rimesso a nuovo. Recuperato dopo un anno di lavoro dal mastro organaro Diego Bonato di Verona, lo strumento tornerà a far risuonare la sua melodia dopo quarant’anni di silenzio. Un recupero parziale in attesa di completare l’opera con il grand’organo che potrebbe trovare posto un giorno, in fondo alla navata centrale. Per il momento si tratta di uno strumento di tipo corale destinato all’accompagnamento liturgico e realizzato usando poco più di cinquecento delle oltre duemila canne che costituivano l’organo originario costruito negli anni cinquanta e realizzato con alcune canne risalenti al 1600. "È una rinascita – ha detto il parroco don Giovanni Patella – dopo anni di silenzio lo strumento torna ad accompagnale le celebrazioni della nostra Unità Pastorale". Paolo Mattelli