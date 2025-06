Il Ponte del Sorriso dona apparecchiature ai reparti pediatrici

Nuove e importanti donazioni, del valore complessivo di oltre 150mila euro, per i reparti pediatrici e non solo di Asst Sette Laghi, grazie all’impegno della Fondazione Il Ponte del Sorriso e dei suoi benefattori. Nel dettaglio si tratta di un ecografo per la Terapia Intensiva Pediatrica, un ecografo per la Radiologia al Del Ponte, un ecografo e una carrozzina per la Pediatria di Tradate, una sonda ecografica e due carrozzine per la Pediatria di Cittiglio, un bilirubinometro e 2 tiralatte per la Neonatologia, 5 carrozzine e 4 carrelli servitori per il Pronto Soccorso Pediatrico. E poi un rinolaringoscopio per l’Otorinolaringoiatria pediatrica, 12 poltroncine e una carrozzina per la Neuropsichiatria infantile, 5 culle e 4 carrozzine per la Pediatria e l’ambientazione della sala d’aspetto e della Risonanza magnetica in Medicina nucleare all’Ospedale di Circolo. "Molte donazioni che abbiamo realizzato raccontano una storia toccante – sottolinea Emanuela Crivellaro, presidente de il Ponte del Sorriso – insieme si può fare tanto". In rappresentanza della direzione aziendale di Asst Sette Laghi è intervenuto Massimo Agosti. "Il valore di questa donazione è l’aver coagulato l’affetto di tanti singoli benefattori che hanno tradotto il momento di dolore o di felicità che li ha coinvolti in qualcosa non solo di utile, ma di buono per molti". L.C.