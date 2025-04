Dalla sanità alle scuole. Cure, telefonate, sicurezza. Auser al servizio dei fragili

Si è svolto a Ossona il congresso di Auser territoriale e di Auser volontariato del Ticino Olona. Sono intervenuti Tiziana Scalco della Presidenza Auser Lombardia, Anna Pavan vicesindaca del Comune di Legnano, Mario Principe segretario generale Cgil Ticino Olona, Umberto Colombo segretario generale Spi Cgil Ticino Olona. Sono stati rinnovati gli organi direttivi e riconfermato il presidente uscente Mauro Squeo.

Le associazioni Auser, nel corso del 2024, hanno effettuato un totale di 34.512 servizi di accompagnamento verso ospedali, centri di cura, ambulatori e di compagnia telefonica, distribuiti in 19.918 nel Legnanese, 11.558 nel Magentino, 1.001 nel Castanese e 1.838 nell’Abbiatense, con oltre 28.181 ore di volontariato e 516mila chilometri percorsi.

"A Legnano sono stati effettuati un notevole numero di accompagnamenti come partner del progetto “La cura condivisa“ con capofila la Fondazione Sant’Erasmo – hanno illustrato i relatori del convegno –. Al progetto “Estate gentile“, promosso con il Comune di Legnano, hanno aderito 4 ragazze delle scuole superiori che si sono attivate a telefonare, principalmente a luglio, a oltre un centinaio di persone fragili. Il progetto “Sportello digitale“, iniziato a settembre del 2024 insieme all’associazione legnanese “Ci aiutiamo“, è proseguito nel 2025 con la collaborazione di una ragazza del Servizio civile digitale. I “nonni vigili“ hanno presidiato 6 istituti per un totale di 2.588 ore, mentre per il servizio Infopoint, presso il comando dei vigili urbani, le ore di volontariato sono state 507. In conformità alla convenzione con il Tribunale di Milano relativa ai lavori di pubblica utilità abbiamo accolto 5 persone a svolgere attività da noi".

Inoltre, nel Legnanese e Castanese, Filo Rosa Auser gestisce il centro antiviolenza di Legnano e lo sportello di Castano Primo. Durante il 2024, le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza sono state 235, accolte 145 di cui 11 collocate in strutture protette. "Evidenziamo che circa l’80% sono maltrattanti italiani", sottolinea il presidente Squeo.

Il prossimo passo? "Il progetto denominato “Oltre l’età“, relativo all’invecchiamento attivo: promosso e finanziato da Regione Lombardia, con Auser Ticino Olona capofila. A breve lo presenteremo".