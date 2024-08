Cuggiono: 17enne aggredito dal branco, picchiato e derubato della catenina d'oro

Cuggiono (Milano), 23 agosto 2024 – Un‘aggressione di gruppo ai danni di un ragazzo di 17 anni, avvenuta in un luogo frequentato e sotto gli occhi di numerosi passanti, che si è conclusa con botte e il furto della catenina d’oro che il ragazzo aveva al collo: l’episodio è accaduto mercoledì pomeriggio, 21 agosto, e ha avuto come teatro l’area nei pressi del ponticello sul canale di Castelletto di Cuggiono, uno dei luoghi più suggestivi di questa porzione di territorio. A denunciare l’aggressione, prima alla locale stazione dei carabinieri e poi anche sui social, è stata la madre del ragazzo. “Mio figlio di 17 anni è stato rapinato e picchiato con sedie e tavoli di alluminio proprio su quel ponte in cui ciascuno ha vissuto giovinezza e infanzia – ha spiegato la madre del ragazzo vittima dell’aggressione –. Le istituzioni hanno il dovere di tutelare i cittadini onesti e proteggere un paesaggio denso di meraviglia e cultura! Siamo disgustati e spaventati!”. L'aggressione è avvenuta alle 5 del pomeriggio, quando la zona era comunque piuttosto animata: “Dalle ricostruzioni fatte dai ragazzi – spiega ancora la madre dell’aggredito – a fronte il sostegno di alcuni emerge anche l'indifferenza di molti… I più civili e coraggiosi pare siano stati alcuni anziani che hanno provato a contattare il 112, un bambino e un ragazzo. Confidiamo di riuscire ad arginare e contenere insieme un fenomeno che sta generando paura e violenza”. A mettere in atto l’aggressione, secondo le testimonianze, un gruppo di cinque, sette ragazzi che hanno circondato il giovane nella zona della veranda del ristorante che si affaccia sul canale e che, dopo averlo picchiato con calci e pugni, gli hanno strappato la catenina d’oro per poi allontanarsi.

“Intervengano le istituzioni”

“Affinché non resti impunito e irrisolto l’accaduto – spiega ancora la madre del ragazzo aggredito – proponiamo di incontrarci una domenica proprio alla veranda dove è avvenuta l’aggressione per firmare insieme una lettera da consegnare al sindaco e alle forze dell’ordine quale civile atto di resistenza da parte di una comunità che non cede di fronte a violenza e delinquenza! comunicherò qui una data da proporvi. abbiamo bisogno di comunità”. I carabinieri si stanno occupando delle indagini per ricostruire i fatti, anche utilizzando le immagini delle telecamere di sicurezza, mentre anche il sindaco di Cuggiono è stato informato di quanto accaduto.