Calolziocorte, pendolare aggredita in stazione: ladro scippa la catenina e tenta la fuga

Calolziocorte (Lecco), 7 settembre 2023 – La violenza ferma alla stazione di Calolziocorte. Oggi una pendolare è stata s cippat a della catenina. E' successo appunto alla stazione ferroviaria di Calolziocorte, dove lunedì della settimana scorsa il 25enne Malcom originario del Burkina Faso è stato accoltellato a morte sulla banchina del binario 3 da un amico e connazionale di 23 anni sotto gli occhi della mamma.

Lo scippo è stato messo a segno in pieno giorno, proprio come l'assassinio di Malcom: la stazione era affollata di viaggiatori in arrivo e in partenza. La passeggera è stata aggredita da uno sconosciuto, che le ha strappato dal collo la catenina d'oro che indossava. Lo scippatore poi è scappato, o almeno ci ha provato.

I carabinieri, che in seguito al fatto di sangue di fine agosto stavano già presidiando la stazione, lo hanno infatti bloccato poco dopo, mentre cercava di mimetizzarsi tra gli altri pendolari. Dopo essere stato fermato è stato trasferito su una gazzella nella caserma di Calolzio per tutti gli accertamenti.