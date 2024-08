Casorate Primo: lo avvicinano per chiedere un’indicazione, poi gli strappano la catenina

Casorate Primo (Pavia), 21 agosto 2024 – Una normale richiesta di informazioni stradali si è conclusa con uno scippo o, come si dice tecnicamente, con un furto con strappo. È accaduto ieri sera, martedì 20 agosto, in via Dall’Orto, nel centro di Casorate.

Erano circa le 19, quando un 40enne che stava camminando per strada, è stato avvicinato da una persona che ha finto di voler sapere dove fosse una via del piccolo centro abitato. Il tempo di fornirgli le indicazioni e il 40enne si è ritrovato senza la catenina, che gli è stata strappata dal collo con un blitz fulmineo.

Successivamente lo scippatore è scappato: prima a piedi, poi con una mountain bike che aveva sistemato nelle vicinanze. Il quarantenne preso d’assalto non si è fatto male, ma ha perso la catenina, ricordo di famiglia a cui era molto legato.