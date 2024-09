Coppa Bernocchi, sale l’attesa: in gara i big del ciclismo. Svelato il percorso

legnano – La Coppa Bernocchi inizia a scoprire le proprie carte rivelando i nomi dei primi grandi campioni che hanno confermato la presenza al via il prossimo 7 ottobre. Questa gara su strada, che riunisce a Legnano i migliori talenti del ciclismo internazionale, promette una sfida emozionante, mettendo alla prova la resistenza e la strategia dei partecipanti.

La Coppa Bernocchi è la seconda tappa del Trittico Regione Lombardia, preceduta dalla Coppa Agostoni (domenica 6 ottobre) e seguita dalla Tre Valli Varesine (martedì 8 ottobre). Per gli appassionati di ciclismo, si tratta di un appuntamento imperdibile. Il percorso del 2024, che partirà da San Giorgio su Legnano dopo un trasferimento a velocità controllata dapPiazza San Magno a Legnano, è stato svelato dal presidente Luca Roveda e dal direttivo della U.S. Legnanese 1913. Il primo grande nome confermato è il francese Benjamin Thomas, medaglia d’oro nell’omnium alle Olimpiadi di Parigi 2024. Thomas, classe 1995 e specialista nelle gare endurance su pista, è attualmente sotto i riflettori per le sue prestazioni ai Campionati Mondiali di Zurigo. Con cinque titoli mondiali e nove titoli europei nel suo palmarès, è tra i favoriti per questa edizione della Coppa Bernocchi.

A sfidarlo ci sarà Michael Matthews, velocista australiano del Team Jayco AIUla, reduce dalla vittoria nella staffetta mista ai Mondiali di Zurigo. Matthews, soprannominato «Bling» per il suo sorriso contagioso, ha una lunga carriera costellata di successi, tra cui medaglie ai Campionati del Mondo e una recente piazza d’onore alla Milano-Sanremo 2024. Altro nome di spicco è lo svizzero Marc Hirschi del Uae Team Emirates, che sta vivendo un 2024 stellare, con vittorie al Giro della Repubblica Ceca, alla Classica di San Sebastian e al GP Industria & Artigianato. La sua esplosività e tenacia lo rendono uno degli avversari più temibili, come dimostrato dalle sue performance al Tour de France e alla Freccia Vallone.

Con l’emozione in crescendo per la Coppa Bernocchi, il presidente Roveda ha lasciato intendere che ci saranno ulteriori annunci sui nomi di spicco che parteciperanno. Alcune trattative sono in fase di chiusura, e altri grandi ciclisti potrebbero aggiungersi, rendendo la gara ancora più memorabile e spettacolare