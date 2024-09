Trittico Lombardo 2024, tornano le tre storiche gare di ciclismo: le date

Milano, 23 settembre 2024 – Ottobre è alle porte e torna il Trittico Lombardo, storica competizione di ciclismo che prevede tre gare: Coppa Agostoni, Tre Valli Varesine e Coppa Bernocchi.

Lombardia, Trittico Lombardo: la Lombardia corre su due ruote. La presentazione dell'edizione 2024

“Il Trittico Lombardo è una corsa speciale. Innanzitutto, perché sono tre gare. Ma, soprattutto, perché queste tre corse che promuovono il ciclismo e, più in generale, i valori dello sport sul territorio lombardo, rendendo il Trittico una competizione unica nel suo genere", ha esordito il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani alla presentazione della nuova edizione al Belvedere Jannacci, 31° piano del Grattacielo Pirelli, con la partecipazione del governatore Attilio Fontana.

“È un grande evento sportivo – ha aggiunto -, ma è anche l’occasione per promuovere la Lombardia grazie a un percorso che attraversa paesaggi e scenari straordinari. È un’esperienza capace di unire, in un mix inedito, sport e turismo, un “traino” per far conoscere da vicino il nostro territorio. Per questo Il Trittico può e deve essere uno strumento di marketing territoriale”.

“La Lombardia ha un legame speciale con il ciclismo – ha sottolineato Federico Romani -. Il ciclismo è lo sport della fatica, del sacrificio, del coraggio e della determinazione con cui questi territori hanno un rapporto particolare. Sono i valori degli imprenditori e degli artigiani che ogni mattina si alzano con la voglia e la forza di portare avanti la loro impresa. I valori di tutti i lavoratori che hanno fatto e fanno della Lombardia uno dei motori propulsori d’Europa”.

La Coppa Agostoni, giunta alla 77° edizione, aprirà il Trittico Lombardo domenica 6 ottobre. A seguire la 103° edizione della Tre Valli Varesine (lunedì 7 ottobre) e, infine, la più antica delle tre gare, la Coppa Bernocchi, giunta alla 105° edizione (martedì 8 ottobre). Tre corse che attraverseranno i territori della Brianza, del Varesotto e dell’Alto milanese. Le tre Classiche d’autunno anticipano Il Lombardia che si disputerà sabato 12 ottobre,