Svelata la Coppa Bernocchi 2024: il 7 ottobre la sfida tra campionissimi del ciclismo

Legnano (Milano), 10 settembre 2024 - Presentata questa mattina, con la partecipazione del campione del mondo Beppe Saronni, al Leone da Perego la 105esima edizione della Coppa Bernocchi in programma lunedì 7 ottobre. Sono oltre 500 gli atleti iscritti alla gara che si snoderà su un percorso caratterizzato da una prima parte pianeggiante e molto veloce, con 4 traguardi volanti nei primi 15 km. Poi il circuito della Valle a 35 km dalla partenza, per una lunghezza di 16,800km e verrà percorso per ben sette volte. Nel circuito sono presenti due salite quella del “San Pancrazio” nel comune di Castiglione Olona e la salita del “piccolo Stelvio/Caramamma” nel comune di Gornate Olona per il Gran Premio della montagna. Terminato il circuito della Valle si rientra verso l’arrivo, 20 km pianeggianti per 174,34 km totali con un dislivello di 1.888 metri.

La Coppa Bernocchi è una delle più prestigiose del calendario ciclistico italiano, e fa parte del Trittico Lombardo, un insieme di tre corse che include anche la Tre Valli Varesine e la Coppa Agostoni.

La prima edizione della Coppa Bernocchi si tenne nel 1919. La corsa fu ideata per onorare la memoria di Antonio Bernocchi, un industriale tessile e benefattore della città di Legnano. Antonio e i suoi fratelli furono grandi sostenitori dello sport, e in particolare del ciclismo, contribuendo a creare questa gara che nel tempo è diventata un evento di rilievo.

La Coppa Bernocchi è parte del calendario UCI Europe Tour, il che la rende una gara internazionale di grande interesse per le squadre ciclistiche professionistiche. Nonostante sia classificata come una gara di un giorno, attira un gran numero di ciclisti di alto livello, soprattutto grazie alla sua lunga storia e alla collocazione strategica nel calendario ciclistico.

Nel corso degli anni, molti campioni del ciclismo hanno partecipato e vinto la Coppa Bernocchi. Tra i vincitori più noti ci sono ciclisti italiani come Gino Bartali, Fausto Coppi e, in tempi più recenti, Giovanni Visconti e Sonny Colbrelli.

Presentata questa mattina anche la Stralegnanese by nigth che si correrà venerdì 10 settembre. In occasione della gara podistica, organizzata dall’Unione Sportiva Legnanese, ci saranno diverse modifiche alla viabilità in città. A partire dalle 18:30 e fino al termine della manifestazione, verranno chiuse al traffico tutte le strade attraversate dalla corsa, ovvero: viale Toselli (da via per San Vittore Olona a corso Magenta), via S.M. del Carso, via XX Settembre (da via S.M. del Carso a piazza Vittorio Veneto), piazza Vittorio Veneto, via Venegoni (da piazza Vittorio Veneto a piazza del Popolo), piazza del Popolo, sottopasso centrale, piazza Monumento, corso Italia (da piazza Monumento a via Verdi), via Verdi, via Crispi, largo Tosi, via Gilardelli, piazza Carroccio, via Milano (da piazza Carroccio a via Santa Caterina), via Santa Caterina (da via Milano a viale Gorizia), viale Gorizia, via Macello, via Branca, via Ratti, corso Magenta. A partire dalle 18:30, e fino al termine dell'evento, sarà attivato un senso unico di circolazione su viale Toselli (nel tratto tra via per San Vittore Olona e corso Sempione, in direzione di quest’ultimo) e via Venegoni (da piazza Vittorio Veneto a via Firenze, in direzione di quest’ultima). La circolazione sarà vietata, salvo per il traffico locale, nelle vie che intersecano quelle interessate dal passaggio della gara.

Durante l'evento, sarà consentito l'attraversamento dei veicoli, sotto la supervisione del personale addetto, nei seguenti punti: via Rossini all'intersezione con via XX Settembre (entrata e uscita consentite), via San Bernardino all'intersezione con via XX Settembre (entrata e uscita consentite), viale Gorizia all'intersezione con via Renato Cuttica (solo uscita consentita) e via Giolitti all'intersezione con corso Italia (solo uscita consentita).