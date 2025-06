Controlli serali. Ritirate quattro patenti

Si è svolta venerdì sera un’importante operazione interforze delle polizie locali dell’Altomilanese, che ha visto impegnati anche gli agenti del comando di Cerro Maggiore. Due pattuglie locali hanno preso parte all’attività, prolungatasi fino oltre le 2.30 del mattino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale, effettuare controlli alcolimetrici e monitorare le aree esterne ai locali pubblici e di intrattenimento, teatro di assembramenti e situazioni a rischio. L’intervento è stato realizzato in sinergia con il comando di Rescaldina, consolidando una collaborazione già risultata efficace. Tre le pattuglie impiegate, per un totale di sette agenti: quattro da Cerro e tre da Rescaldina. Nel corso dei controlli, avviati già dalle prime ore della serata, sono stati verificati 58 veicoli e identificate altrettante persone. I numeri raccolti parlano chiaro: quattro patenti ritirate, sei verbali amministrativi elevati e due denunce per reati penali. Un risultato che, fa sapere il Comando di Cerro Maggiore, conferma la necessità di mantenere alta la guardia.

"Non è la prima operazione serale che realizziamo nelle ultime settimane tra Cerro e Cantalupo e non sarà l’ultima – ha detto l’assessore alla Polizia locale, Gianluca Provini –. La richiesta di sicurezza e tranquillità da parte dei cittadini è forte e costante. Il lavoro dei nostri agenti è continuo, operazioni come queste, coordinate su scala territoriale con altri comandi dell’Altomilanese, dimostrano quanto sia fondamentale prevenire incidenti e reati legati all’abuso di alcol o altre sostanze". Provini ha lanciato un appello al buon senso: "Non intendo demonizzare le serate in compagnia nei locali, ma è essenziale non eccedere, perché le conseguenze possono essere molto gravi".

Ch.S.