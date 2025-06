Pusher in fuga. Sequestrato zaino con droga

Una fuga nel parco: abbandona lo zaino con la droga, alla vista della polizia locale. Durante un controllo nel parco Iasilli di via Nenni, a Rescaldina, due giovani sono fuggiti non appena si sono accorti della presenza di una pattuglia. Era la sera, alle 21.40, quando gli agenti hanno notato i due ragazzi che si aggiravano all’interno dell’area verde, più volte segnalata dai residenti per presunti episodi di spaccio. Alla comparsa dell’auto di servizio, i giovani si sono dati alla fuga dividendosi. Uno di loro, che portava uno zaino in spalla, ha cercato di far perdere le proprie tracce inoltrandosi nella vegetazione, abbandonando però lo zaino durante la corsa. Gli agenti hanno ritrovato il borsone poco dopo. All’interno erano contenuti 18 grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

"Anche se non siamo riusciti a identificare il responsabile – ha dichiarato il comandante della polizia locale Alessandra Dall’Orto (nella foto) – l’azione rientra nelle attività di presidio previste dal progetto promosso nell’ambito dell’Aggregazione dell’Asse del Sempione, finanziato da Regione Lombardia. Il nostro obiettivo è quello di contrastare lo spaccio e l’illegalità, dimostrando con la presenza sul territorio che la polizia locale è attiva e attenta". L’episodio si inserisce in un più ampio piano di controlli serali mirati, messi in campo per rispondere alle preoccupazioni espresse dai cittadini di Rescaldina.

Ch.S.