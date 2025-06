Patenti false e Tir a rischio: maxi multe

Controlli stradali da parte della polizia locale di Monza: un uomo intercettato alla guida di autovettura con patente maltese falsa. Un altro alla guida di un autocarro straniero senza riposarsi, mettendo a repentaglio la vita propria e degli altri autompobilisti. Lunedì pomeriggio nel corso dell’attività ordinaria dell’ufficio polizia stradale intorno alle 16.30 in viale Stucchi è stato effettuato il controllo di un auto Opel. La patente di guida esibita dal conducente, apparentemente rilasciata dalle autorità maltesi, ha però fatto sorgere dubbi sulla sua autenticità. Pertanto il soggetto, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato accompagnato in ufficio per l’identificazione di rito. Dalle verifiche eseguite sul documento si è scoperto che era contraffatto e l’uomo è stato denunciato per falso in certificazione amministrativa e gli è stata applicata la sanzione pecuniaria di 5.100 euro per guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo per tre mesi.

E domenica una pattuglia ha intercettato in viale Fermi un autocarro di proprietà di una compagnia di trasporti europea. Proprio perché circolava di domenica il fatto ha destato sospetti e i vigili hanno voluto vederci chiaro. E dopo approfonditi controlli negli uffici del comando di polizia locale sono emerse numerose violazioni inerenti i periodi di guida consentiti, che nel caso risultavano invece ampiamente superati. I riposi settimanali di settimanali e i periodi di riposo giornalieri non erano stati infatti effettuati regolarmente. Complessivamente sono state accertate ben sei violazioni, che avrebbero messo a rischio la guida del mezzo pesante con pericoli per gli altri veicoli che avrebbe potututo incrociare. Alla fine sono state applicate sanzioni pecuniarie per 1.400 euro.

Da.Cr.