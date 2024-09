Canegrate ricorda Tino Borneo: un torneo di calcio in memoria dell'ex giocatore e allenatore del Milan

Canegrate (Milano), 17 settembre 2024 - Il calcio Canegrate insieme al Comune, agli addetti ai lavori e a tanti amici, ha presentato il torneo in memoria di Tino Borneo, ex tecnico delle giovanili del Milan, in calendario il prossimo 29 settembre sul campo di via Terni. Il torneo vedrà ai nastri di partenza le formazioni di Milan, Monza, Canegrate, Mazzo, Varesina e Scarioni, sarà riservato alle formazioni under 13, le gare avranno una durata di 25 minuti per tempo. Patrocinato dal Comune di Canegrate, il torneo è stato presentato lunedì sera in biblioteca.

Alla presentazione il direttore generale del Canegrate Santo Crispino, Antonio Gagliardi ds Mazzo 80, Augusto Splendore scouting Juventus, Roberto Olivieri d.t. Franco Scarioni, Lorenzo Mondini responsabile attività di base Milan, Matteo Forcella scouting Atalanta, Roberto Trapani ex Milan e Monza ora alla Roma e Francesco Camarda, attuale giocatore del Milan.

Alla serata, oltre a tanti amici dell'ex tecnico rossonero, anche Ambra e Carlotta, moglie e figlia di Tino Borneo che lo hanno ricordato con una lettera e un video emozionante. "C'era un posto dove si sentiva in pace - ha spiegato la moglie -, l'oratorio dei santi Apostoli. Il suo era un animo pure e il calcio giocato lì era vero divertimento".

L'amico Augusto Splendore: "Con lui era amicizia, la Filia, termine greco che rappresenta il sentimento più alto che possa esistere al mondo. Una amicizia disinteressata. Stai con una persona perché è affine a te ed è il completamento di te". Costantino "Tino" Borneo (1972-2024) è stato un calciatore e allenatore italiano, noto soprattutto per la sua carriera nelle giovanili del Milan e in diverse squadre di Serie C.

Borneo esordì con il Milan di Arrigo Sacchi nella stagione 1990-1991, segnando un gol nella sua unica apparizione ufficiale in Coppa Italia. Dopo quell'esperienza, continuò a giocare in varie squadre italiane come Cremonese, Vis Pesaro, Viterbese, Sambenedettese, e molte altre, collezionando quasi 100 gol in carriera. Oltre alla carriera da giocatore, Borneo si distinse anche come allenatore, soprattutto nel settore giovanile del Milan, e lavorò per molti anni come tecnico alla Roncalli di Legnano. Negli ultimi anni gestiva anche i campi sportivi e il bar del Magister Lilla a Legnano. Purtroppo, Tino Borneo è scomparso il 12 aprile 2024, a causa di una grave malattia che lo affliggeva da tempo. I suoi funerali si sono svolti il 15 aprile a Legnano, lasciando un vuoto tra gli amici, la famiglia e la comunità calcistica legnanese.