Da Magenta ad Inveruno troppe scuole al freddo. Il sindaco di Parabiago chiede l’intervento della Città Metropolitana

Parabiago (Milano), 10 gennaio 2025 - Problemi strutturali e disservizi tornano a colpire le scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Milano, sollevando preoccupazioni tra studenti, genitori e istituzioni locali. Raffaele Cucchi, consigliere metropolitano della Lega e sindaco di Parabiago, insieme a Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, hanno preso posizione su queste criticità.

“L'anno nuovo inizia con i soliti disservizi nelle scuole gestite dalla Città Metropolitana,” denunciano Cucchi e Scurati. “Alla ripresa delle lezioni, ci sono state segnalate situazioni già evidenziate in passato ma rimaste irrisolte.

Al Liceo Quasimodo di Magenta, i caloriferi non riescono a garantire un riscaldamento uniforme, e una parte del controsoffitto è ceduta, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza.”

La situazione non è migliore all'Istituto Marcora di Inveruno, dove si registrano continui guasti alla caldaia, muffa diffusa in diverse aree e una palestra che necessita di urgenti lavori di ristrutturazione.

Problemi simili riguardano anche l'Istituto Bachelet e il Liceo Alessandrini di Abbiategrasso, con segnalazioni di infiltrazioni e riscaldamenti non funzionanti.

Cucchi ha presentato un'interrogazione formale agli uffici competenti della Città Metropolitana, chiedendo interventi tempestivi per risolvere queste criticità. “È inaccettabile – afferma Cucchi – che si continui a rimandare lavori essenziali, aggravando situazioni già compromesse.” Scurati ringrazia il personale scolastico per il loro impegno nonostante le difficoltà, ma sottolinea l'urgenza di un'azione concreta da parte della Città Metropolitana. “Le risorse stanziate dalla Regione Lombardia ci sono, ora serve che vengano utilizzate per affrontare questi problemi cronici,” conclude Scurati. La situazione rimane critica e in attesa di risposte definitive, mentre studenti e famiglie continuano a sperare in interventi che garantiscano ambienti sicuri e adeguati per l’istruzione.