Abbandona rifiuti in strada a Nerviano, identificata da uno scontrino: “Nel mio Paese si usa così”

Nerviano (Milano), 15 maggio 2025 – “Nel mio Paese si usa così”. È stata questa, con una buona dose di sfrontatezza, la giustificazione offerta da una cittadina ucraina sorpresa ad abbandonare ripetutamente sacchi di rifiuti sulla pista ciclabile di via Porta, a pochi metri da un cestino dell’immondizia. Ma a Nerviano le regole si rispettano, e il “così fan tutti” non è un lasciapassare per la maleducazione.

Il caso si trascinava da settimane: sacchetti neri e maleodoranti comparivano ogni lunedì vicino al cestino, sempre nello stesso punto. Un gesto sistematico, che aveva fatto infuriare i residenti e messo in allarme la Polizia Locale di Nerviano/Pogliano. Nessun indizio, nessun nome, nessun documento utile nei rifiuti. Ma la svolta è arrivata quando, tra i sacchi, è spuntato uno scontrino. Una piccola svista che è costata cara.

Tramite l’esercente, gli agenti sono risaliti alla banca, poi al pagamento effettuato e infine al titolare del bancomat: una donna, dipendente di una ditta di Rho, residente a Nerviano. Convocata in comando, non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. E nel tentativo di minimizzare l’accaduto ha detto, con disarmante leggerezza: «Nel mio Paese si fa così».

Una giustificazione che suona come un affronto per chi ogni giorno si impegna a rispettare le regole della raccolta differenziata e a mantenere pulito il proprio territorio. Il comando, intanto, ha proceduto con la sanzione prevista per errato conferimento di rifiuti domestici. «La collaborazione dei cittadini è fondamentale – fanno sapere dalla Polizia Locale – ma altrettanto lo è il rispetto delle norme, senza eccezioni né abitudini importate. Chi vive qui deve seguire le regole del nostro Paese». Un messaggio chiaro: l'inciviltà, travestita da “abitudine culturale”, non troverà alcuna indulgenza