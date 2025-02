Abbandona la spazzatura al cimitero: identificato dagli scontrini e dalle telecamere

Borgo San Giovanni (Lodi), 11 febbraio 2025- Sparpaglia rifiuti misti davanti al cimitero ma, grazie a scontrini e telecamere, la polizia locale riesce a rintracciarlo. Guai per un uomo residente a Borgo San Giovanni. L’interessato, dopo una breve indagine, è stato identificato e sarà sanzionato. Risponderà per aver gettato un cumulo misto di rifiuti al cimitero.

Alcuni visitatori del camposanto hanno dato l’allarme dopo aver trovato la vistosa sporcizia sui vialetti, davanti ai servizi igienici. L’immondizia è stata quindi recuperata e successivamente si è provveduto alla pulizia dell’area. Nel frattempo la polizia locale ha analizzato il pattume e trovato elementi riconducibili all’uomo. C’erano scontrini fiscali, ricevute bancarie e scontrini riportanti una targa automobilistica . Le immagini della videosorveglianza del Comune hanno poi confermato i sospetti e sono scattati i provvedimenti.

Le immagini della persona che entra con il sacco ed esce poco dopo senza, registrate dagli occhi elettronici, saranno conservate dagli inquirenti a riprova del fatto. Il Comune intanto ricorda che “i rifiuti vengono ritirati porta a porta e il gesto di abbandonarli, per di più in un luogo particolare, come il cimitero, è sicuramente sinonimo di mancanza di rispetto e di civiltà. Da qui l’obbligo di perseguire l’atteggiamento”. In paese c’è anche chi utilizza impropriamente i cestini per la raccolta dei piccoli rifiuti posti ai lati delle strade. “Non servono per abbandonare sacchetti della spazzatura o altro- ribadiscono dall’ente e concludono-Per esempio, nel cestino di via Lodi, è stato recuperato un sacco e anche in questo caso si è riusciti a identificare chi l'ha abbandonato”.