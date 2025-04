Rifiuti gettati a terra. Il sindaco denuncia: segnalate questi episodi

"Cestino vuoto e rifiuti sparsi sul prato": questa volta a segnalare il sempre più diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei parchi pubblici locali ci ha pensato il sindaco cormanese Luigi Magistro sui suoi profili social. L’area verde è il "Parco Lorenzo Borrelli", con giochi inclusivi, in via Eritrea, a pochi metri dal confine con il Parco della Balossa, inaugurato nel maggio 2023; borse di carta e cartoni di cibo e di bevande sono stati gettati nell’erba e sul vialetto accanto a una panchina, mentre il vicino e capiente cestino comunale è vuoto. In poche parole, continuano gli episodi di degrado urbano visto che "ci troviamo di fronte a una triste realtà: l’inciviltà è ancora tra noi - spiega il primo cittadino Magistro -. Sul territorio sono presenti circa 400 cestini dove lasciare i rifiuti, invece, ci sono persone incivili che li abbandonano ovunque". Gli abbandoni vengono segnalati anche sui marciapiedi delle strade e delle piazze, dove sono lasciati anche elettrodomestici, pezzi di mobili e sacchetti dell’indifferenziata: "Con Amsa il Comune ha un contratto di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a casa. Invece, ce li troviamo in strada - conclude Magistro -. Invito i cittadini a segnalare questi abbandoni alla polizia locale"

G.N.