Fusti pieni di sostanze tossiche abbandonati nel Parco delle Groane a Garbagnate Milanese

Garbagnate Milanese (Milano) – È bastata una rapida indagine degli agenti della Polizia locale di Garbagnate per individuare e denunciare un'impresa edile che nei giorni scorsi ha abbandonato nei pressi del vecchio ospedale alcuni fusti contenenti liquidi pericolosi. Nell'ambito degli interventi per il contrasto agli illeciti ambientali e di tutela del territorio, la Locale ha notato i fusti nell'area del parco delle Groane. Ben nove fusti, in fila uno dopo l'altro, che contenevano liquidi ritenuti pericolosi per la falda e per l'ambiente.

L’indagine

Le indagini hanno consentito di accertare che i fusti erano stati abbandonati da un'impresa edile che è stata multata e denunciata all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di illecito ambientale davanti al giudice penale. Qualche giorno prima, gli uomini del Comandante Luca Leone, hanno invece sanzionato un cittadino per aver abbandonato in Via Dei Pioppi diversi sacchi neri contenti rifiuti, secchi di pittura e materiale indifferenziato. L'uomo che aveva appena fatto un cambio di abitazione, aveva lasciato lungo la strada gli oggetti che teneva in cantina e che invece avrebbe dovuto buttare in discarica.