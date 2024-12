Allerta vento forte in Lombardia, a Lecco parchi chiusi. Ai Piani di Bobbio impianti fermi

Lecco, 23 dicembre 2024 – Nuova giornata di vento forte su Lecco e provincia. Per questo, ai Piani di Bobbio oggi, lunedì 23 dicembre, non si scierà e gli impianti rimarranno chiusi. Non solo ma a fronte dell’allerta gialla per vento forte diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, il Comune di Lecco ha reso noto che i parchi cittadini resteranno chiusi.

Piani di Bobbio, impianti chiusi a causa del forte vento (Foto profilo facebook)

Allerta arrivata a distanza di pochissimi giorni dall’ultima volta, quando i danni nel territorio sono stati notevoli. Solo tre giorni fa, in pianura le raffiche avevano soffiato ad oltre 70 chilometri orari e si erano scoperchiati tetti, abbattute piante e alimentati incendi. I vigili del fuoco avevano dovuto fronteggiare 25 richieste di soccorso tecnico urgente.

Ai Piani di Bobbio,erano stati fermati gli impianti di risalita perché sarebbe troppo pericoloso utilizzarli proprio a causa delle raffiche che avevano raggiunto i 124 Km/h. Lo stesso era stato deciso per la cabinovia di collegamento con Barzio.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia raccomanda durante il periodo di allerta di “non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”. Protezione civile e vigili del fuoco sono comunque in allerta per intervenire rapidamente.

Per quanto riguarda la neve, invece, dopo le precipitazioni deboli di domenica 22 dicembre 2024, anche per oggi sono attese deboli nevicate diffuse sulla fascia alpina di confine per tutta la giornata (accumuli fino a 15-20 cm), localmente fino al mattino nella parte più alta delle valli alpine (1-5 cm) e sulle vette più a Nord della fascia Prealpina (0-2 cm).