Anziano fungaiolo disperso per ore localizzato e salvato grazie geolocalizzazione dello smartphone

Esino Lario (Lecco), 1 luglio 2025 - Non rispondeva al telefono, alla posizione indicata con WhatsApp non c'era e non si sapeva dove fosse. Questa mattina i soccorritori sono stati allettati per un cercatore di funghi di settant'anni disperso nei boschi di Ortanella, a monte di Esino Lario.

Era in giro da prima dell'alba e non era tornato a casa all'orario stabilito. I familiari hanno provato a contattarlo per telefono ma lui non rispondeva. Lo hanno cercato tramite la localizzazione dello smartphone, ma dove indicato non si trovava, come se continuasse a vagare senza meta.

Il timore è stato che potesse fare la stessa fine di Marco Panzeri, il cuoco di 33 anni di Valgreghentino, oppure di Sergio Radaelli, il 55enne di Arosio, pure loro fungaioli come lu,i morti entrambi a distanza di una settimana l'uno dall'altro nei boschi di Crandola Valsassina.

Per rintracciarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, sia delle squadre Saf via terra, sia i Draghi lombardi del Reparto Volo del 115 decollati in elicottero da Malpensa. A bordo, tra le dotazioni di equipaggiamento, anche il sistema IMSI-Catcher, in grado di localizzare un telefonino anche in assenza di segnale, purché acceso. Proprio grazie all'apparato da controspionaggio elettronico, i vigili del fuoco nel giro di un paio d'ore sono riusciti a individuare il settantenne, un po' spaesato, ma vivo e vegeto.

Alle operazioni hanno partecipato anche i volontari del Soccorso bellanese e i tecnici volontari del Soccorso alpino. Gli esperti ribadiscono di non andare mai da soli a cercare funghi, ma in coppia e di rimanere sempre a portata di vista.