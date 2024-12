Allerta gialla per vento forte a Milano: auto e persone a rischio sotto alberi e impalcature

Milano – Non è finito l’allarme per le forti raffiche di vento che nei giorni scorsi, che hanno causato danni soprattutto nelle province di Milano, Lecco e Como. Una nuova allerta gialla per vento forte è stata emessa nel capoluogo di regione a partire dalla mezzanotte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre fino a data da destinarsi.

Il Centrofunzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia raccomanda durante il periodo di allerta di “non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.

La situazione verrà monitorata nelle prossime ore. Protezione civile e vigili del fuoco sono in allerta per intervenire rapidamente. Si consiglia ai cittadini di restare sempre informati sui rischi meteorologici registrandosi a questo link oppure scaricando scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.