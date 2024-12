Ondata di freddo a Natale: gelo e neve a Milano e in Lombardia. Ecco il meteo che ci aspetta

Milano – È in arrivo sulla Lombardia un “Natale d’altri tempi”, per usare l’espressione dei meteorologi di 3Bmeteo. Sull’Italia settentrionale è in arrivo infatti un fronte di aria fredda che porterà temperature sotto lo zero, venti di Föhn e neve in montagna. Queste previsioni meteo ci accompagneranno fino a Natale e Santo Stefano. Benché il tempo su Milano e in buona parte della regione resterà soleggiato, il termometro è quindi destinato a scendere parecchio, con minime che toccheranno i -2 gradi Celsius anche in pianura.

Per lunedì 23 dicembre, si prevedono cieli sereni ma vento forte soprattutto nel Nord della Lombardia. Le temperature massime saranno intorno agli 11 gradi Celsius, con minime comprese tra 1 e 4 gradi Celsius e picchi sotto zero soltanto nel Mantovano, nell’Oltrepò Pavese e sulle montagne. Meglio quindi equipaggiarsi con piumino, sciarpa e soprattutto berretto.

Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, invece, dovrebbe arrivare una breve tregua. Il termometro salirà di qualche grado con le minime che non scenderanno sotto i due gradi tranne che su Alpi e Prealpi e nelle pianure di Cremona e Mantova.