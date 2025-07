Creatività e voglia di fare. Nasce COlab, progetto a misura di giovani

Nasce il progetto COlab, selezionato tra i 31 dei 50 progetti presentati da giovani della YouthBank, ottenendo così un piccolo finanziamento per impostare le attività presentate. La YouthBank è un progetto approdato a Como nel 2007 dalla Fondazione Comasca e presenta 5 filiali in provincia. In ogni filiale un gruppo di giovani under 25 scrivono, preparano un bando e scelgono i progetti da finanziare (youthbanker), dove altri coetanei aderendo, presentano un progetto di utilità sociale, supportati da un’associazione di riferimento. Tre ragazze affiancate dalle Acli di Como hanno iniziato questa esperienza e steso il progetto poi selezionato da YouthBank, risultando vincitori. Il progetto COlab nasce da un’analisi della condizione giovanile in provincia. "Rileviamo – dicono le tre promotrici – un quadro complesso e articolato: da un lato, il territorio propone diverse iniziative spesso troppo costose rispetto alla disponibilità economica dei ragazzi, dall’altro ci sono giovani con il desiderio di costruire occasioni di incontro, condivisione e crescita accessibili e realmente inclusive. Questo vuole essere uno spazio in cui i giovani non siano semplici destinatari, ma attori protagonisti, con la possibilità di proporre e realizzare attività insieme ad altri coetanei, creando una comunità viva, accogliente e dinamica".